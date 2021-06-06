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وزير الزراعة يعلن السيطرة على "بؤرة" انفلونزا الطيور في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-06T13:10:30+0000
وزير الزراعة يعلن السيطرة على "بؤرة" انفلونزا الطيور في البصرة

شفق نيوز/ اعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، يوم الاحد، السيطرة التامة على مرض انفلونزا الطيور في محافظة البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الخفاجي تفقد الحقل المصاب بمرض انفلونزا الطيور في محافظة البصرة وأكد من هناك السيطرة التامة على بؤرة الاصابة.

وطمأن الوزير على امكانية تداول منتجات الدواجن وعدم انتقال هذا النوع من الفيروس الى الإنسان.

وشدد على حماية الحقول من خلال تطبيق إجراءات الأمن الحيوي، موجها بإنجاز كل إجازات مربي الدواجن خلال الشهر الجاري بواسطة لجنة متخصصة لدراسة هذه الإجازات.

وكان مصدر محلي في محافظة البصرة، قد كشف يوم الجمعة الماضي، عن تسجيل حالات إصابة بمرض انفلونزا الطيور في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "فريقا من دائرة بيطرة البصرة اكتشف إصابات كبيرة بمرض إنفلونزا الطيور في إحدى قاعات حقول الدواجن في المحافظة"، لافتا إلى أن "المحافظ اسعد العيداني أمر بتشكيل لجنة عليا لإدارة الملف ومحاصرة المرض، قبل تفشيه".

وأضاف، أن "عملية طمر للدجاج المصاب ستتم يوم غد السبت بإشراف فريق طبي مختص".

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