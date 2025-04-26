وزير الزراعة من بابل: اكتفاء ذاتي وزيادة استراتيجية في محاصيل 2024

شفق نيوز/ أجرى وزير الزراعة، عباس المالكي، زيارة ميدانية إلى محافظة بابل، يوم السبت، للاطلاع على واقع القطاع الزراعي وبحث سبل تعزيز دعم الفلاحين في ظل موسم الحصاد الحالي.

وقال رئيس مجلس المحافظة، أسعد المسلماوي، الذي كان يرافق المالكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في المحافظة، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر تسويق محصولي الحنطة والشعير بسعر 800 ألف دينار للطن الواحد، مع ضمان انسيابية عمليات التسويق واستقبال جميع المحاصيل الزراعية دون معوقات".

وأضاف أن "جميع التسهيلات اللازمة قد تم توفيرها استجابةً لمطالب الفلاحين، وسط متابعة مباشرة من رئيس الوزراء ووزير الزراعة"، مشيراً إلى "الاجتماع ناقش أيضاً أوضاع الفلاحين الذين لا يمتلكون حصصاً مائية، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع وزارة الموارد المائية لتجديد عقودهم وتسهيل أمورهم الزراعية".

وأشار إلى أن "بابل تمتلك أكثر من مليون ومئتي ألف دونم من الأراضي الزراعية".

من جانبه، أكد وزير الزراعة عباس المالكي، أهمية محافظة بابل بوصفها إحدى الركائز الأساسية للقطاع الزراعي في العراق، مشيراً إلى أن البلاد حققت خلال عام 2024 اكتفاءً ذاتياً مع فائض تجاوز ستة ملايين طن من المحاصيل الاستراتيجية.

وكشف المالكي، عن "إطلاق حملة شاملة لمكافحة ذبابة الدوباس والآفات الزراعية الأخرى في المحافظة، من خلال عمليات رش جوية وأرضية، مع توفير المبيدات الزراعية مجاناً للفلاحين، دعماً للجهود الزراعية".

وأضاف الوزير، أن "الوزارة شكلت لجان متابعة في جميع الأقضية والنواحي لضمان عدالة تسويق المحاصيل ومنع التهريب، مشدداً على أن الفرق الزراعية ستعتمد معايير منصفة لتحديد الغلة الزراعية لكل منطقة، بما يحقق مصلحة الفلاحين والدولة معاً".

واختتم المؤتمر بالتأكيد على "استمرار الدعم الحكومي الكامل للقطاع الزراعي، سعياً لتحقيق موسم ناجح يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد المزارعين بالمزيد من الفرص التنموية".