وزير الزراعة العراقي يربط بين تفشي الحمى القلاعية والانتخابات: هجمة مقصودة

شفق نيوز/ عدّ وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الأربعاء، ما يُثار حول مرض الحمى القلاعية التي أصابت المواشي في عدة محافظات في العراق أنها "هجمة مقصودة"، مطمئنا في الوقت نفسه بان هذا المرض لا ينتقل للانسان.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي حضرته وكالة شفق نيوز ان "مرض الحمى القلاعية مستوطنة في العراق منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفي كل سنة تحصل اصابات"، مؤكدا أن هذا المرض "موجود في كل دول العالم إلا أنه في العراق مرض مستوطن"..

واضاف ان "تناول الموضوع بهذا الشكل هي حرب على المواطنين، وهي هجمة مقصودة من بعض المستفيدين مع قرب الانتخابات التشريعية في البلاد"، مبينا انه "جرى تحذير للناس من أكل اللحوم ومشتقات الحليب".

كما اشار المالكي الى انه "في العام 2023 كانت هناك إصابات بالحمى القلاعية في العراق لأكثر من 17 ألف حالة، ولكن لم تثار الضجة حولها، والان موجودة اكثر من ثلاثة آلاف حالة وثارت الضجة حولها لامور مقصودة"، مؤكدا أن "المتضررين من أصحاب المواشي من حالات المرض الحمى القلاعية سيتم تعويضهم" .

وطمأن الوزير المواطنين "بعدم وجود قاسم مشترك بين هذا الفيروس والإنسان، حيث انه لا ينتقل اطلاقا عبر أكل اللحوم ومشتقات الحليب، ولا يوجد اي اصابة للانسان حصلت في العراق أو حتى في دول العالم بهذا الفيروس، و تصاب فيه فقط المجترات من الابقار والاغنام والجاموس" .

ونبّه المالكي الى أن "الأبقار التي تم استيرادها خلال العام الماضي 2024 والتي كانت اكثر من 450 ألف راس تم فحصها مخبريا وحجرها في بلد المنشأ، وكذلك في الميناء قبل دخولها ولا يوجد فيها إصابات اطلاقا".

وسجلت وزارة الزراعة العراقية في 16 شباط/ فبراير الجاري إصابات بمرض الحمى القلاعية بين حيوانات الجاموس في عدة مناطق من بغداد، وأكدت أن الفرق البيطرية استنفرت جهودها لعلاج الحالات المصابة والحد من انتشار المرض.

وكانت وزارة الزراعة/دائرة البيطرة قد اعلنت، يوم السبت 15 من شهر شباط الجاري، منع حركة الحيوانات من البؤر المرضية المصابة بالحمى القلاعية، حيث منعت الحركة من بغداد الى باقي المحافظات وبالعكس ولمدة 14 يوماً.

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة تفشي المرض، فيما أكدت وزارة الزراعة أن الحمى القلاعية "لا تشكل خطرًا على صحة الإنسان، إذ لا تنتقل عبر استهلاك اللحوم أو الحليب".

ودعت الوزارة، الجهات الصحية إلى ضرورة التخلص السليم من جثث المواشي النافقة، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة بسبب تأخر عمليات الإزالة.

ووفق اختصاصيي الطب البيطري، فإن "الحمى القلاعية" هو مرض معدٍ حاد يسببه فيروس له 7 أنواع تنتج أعراضًا متشابهة، ولا يمكن التمييز بينها إلا في المختبر.