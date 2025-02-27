وزير الزراعة العراقي: حملة إعلامية غاياتها انتخابية أربكت المواطنين بشأن الحمى القلاعية

شفق نيوز/ كشف وزير الزراعة عباس المالكي، يوم الخميس، عن انحسار مرض الحمى القلاعية في العراق، معتبراً أن الحملة التي رافقت انتشار المرض "غاياتها انتخابية لإرباك المواطنين".

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقد في محافظة البصرة بحضور الحكومة المحلية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مرض الحمى القلاعية الذي يصيب المواشي مستوطن في العراق منذ العام 1954 وسنوياً تسجل الوزارة إصابات كثيرة وفي العام 2023 سجلنا أكثر من 17 ألف إصابة بالمرض".

وتابع "هنالك ماكنة إعلامية موجهة عملت على ملف الحمى القلاعية وحولته إلى ملف مرعب أربك المواطنين والأسواق المحلية، ولكن بجهود الفرق المختصة انخفضت الإصابات انخفاضاً كبيراً والمرض متجه إلى الانحسار".

وأضاف أن "عدد الإصابات المسجلة لغاية الآن خمسة آلاف إصابة جميعها بمرض الحمى القلاعية، ولا وجود في العراق والعالم لما يسمى بمرض الطاعون وكل ما هو متداول هجمة إعلامية تعودنا عليها قبيل كل انتخابات برلمانية".