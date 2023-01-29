وزير الدفاع يأمر بتحقيق فوري بشأن فيديو "المسيرة الراجلة"

شفق نيوز / أمر وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، يوم الأحد، إجراء تحقيق فوري، بشأن مقطع فيديو يظهر منتسبين وهم يقطعون مسافة طويلة سيراً على الأقدام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مشهداً فيديوياً يظهر فيه منتسبون في الجيش العراقي، وكأنهم في مسيرة راجلة.

ووجه العباسي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"تشكيل لجنة تحقيقية للتأكد من صحة كلام المنتسبين الذين ظهروا في المقطع الفيديوي، وهم يقطعون مسافة طويلة سيراً على الأقدام، أثناء نزولهم من وحدتهم دون وجود عجلات لنقلهم إلى الشارع الرئيسي".

ودعا الوزير، إلى تحري حقيقة "رفض الآمر المسؤول عنهم، إخراج عجلة من وحدتهم"، كما ورد في المقطع المصور"، موجهاً في الوقت نفسه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين بشكل فوري".