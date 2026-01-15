وزير الدفاع الهولندي يصل إلى كركوك

شفق نيوز- كركوك

وصل وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس، يرافقه وفد رسمي، اليوم الخميس، إلى محافظة كركوك.

وذكر بيان صادر عن محافظة كركوك، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ ريبوار طه كان في استقبال وزير الدفاع الهولندي والوفد المرافق له، بحضور النائب الفني للمحافظ إبراهيم تميم، وسفيرة مملكة هولندا لدى العراق جانيت البيردا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك، وسبل تعزيز الاستقرار ودعم الجهود الحكومية في ترسيخ الأمن، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون المشترك بين العراق ومملكة هولندا، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالدعم الدولي وبناء القدرات.

وأكد محافظ كركوك أهمية الشراكات الدولية في دعم الاستقرار والتنمية في المحافظة، مشيداً بدور هولندا في مساندة العراق، فيما أعرب وزير الدفاع الهولندي عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع الحكومة المحلية بما يسهم في تعزيز الأمن وخدمة أبناء كركوك.