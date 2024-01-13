وزير الدفاع العراقي يعفو عن منتحل صفة قائد بـ"جيش صدام"

شفق نيوز/ أمر وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، يوم السبت، بالعفو عن المواطن "حسين علي حسين عباس الدليمي" الذي انتحل صفة قائد فرقة في جيش النظام السابق.

وبحسب بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أمر العباسي، بالعفو عن المواطن حسين الدليمي، الذي ظهر في وقت سابق على شاشة (قناة البغدادية الفضائية)، منتحلاً صفة لواء ركن قائد فرقة المشاة الرابعة عشرة".

ووفق البيان، أصدر الوزير أمر العفو تقديراً للظروف الإنسانية التي يعيشها المواطن المذكور، وإكراماً للظروف الصحية التي تعاني منها زوجته، والتي تتطلب وجوده في المنزل لرعايتها والعناية بها والعناية بأسرته.