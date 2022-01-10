سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الداخلية يأمر بمعاقبة ضباط وأفراد شرطة اعتدوا بالضرب على مواطن

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-10T10:54:35+0000
وزير الداخلية يأمر بمعاقبة ضباط وأفراد شرطة اعتدوا بالضرب على مواطن

شفق نيوز/ أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أفراد شرطة اعتدوا بالضرب على مواطن في العاصة بغداد.

وقال الغانمي في بيان للداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حقوق الإنسان فوق كل الاعتبار، وأنه لا يسمح إطلاقاً بالاعتداء على أي مواطن مهما كانت الأسباب".

ويأتي كلام الغانمي بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ضباط الشرطة ومنتسبين وهم يعتدون بالضرب على أحد المواطنين في بغداد. 

وذكر البيان بأن الغانمي استضاف المواطن المعتدى عليه واستدعى جميع من قام بالاعتداء عليه، مؤكداً أن "هذه التصرفات الفردية من قبل هذه العناصر المسيئة لا تمت بصلة الى أخلاق وتعليمات المؤسسة الأمنية".

ووجه وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإقامة مجلس تحقيقي بحقهم على أن ينجز خلال سبعة أيام.

وأشار البيان إلى أن الغانمي استمع أيضا الى طلبات واحتياجات المواطن، مؤكدا سيعمل على محاسبة المقصرين بحقه بأشد العقوبات.

related

بينهم برلماني سابق وضابط.. ذوو متوفين يعتدون على كوادر مستشفى الفلوجة

Date: 2021-07-23 17:42:37
بينهم برلماني سابق وضابط.. ذوو متوفين يعتدون على كوادر مستشفى الفلوجة

اعتقال 13 متظاهراً قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار للمطالبة بوظائف

Date: 2021-07-26 17:13:49
اعتقال 13 متظاهراً قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار للمطالبة بوظائف

بعد وفاة والدته.. شاب ذي قاري يحطم جهازا طبيا قيمته 30 ألف دولار

Date: 2021-07-25 13:28:12
بعد وفاة والدته.. شاب ذي قاري يحطم جهازا طبيا قيمته 30 ألف دولار

صورة.. اعتداء على طبيبة واصابتها بجروح في السليمانية

Date: 2019-06-25 20:28:03
صورة.. اعتداء على طبيبة واصابتها بجروح في السليمانية

معلمون يعتدون بالضرب على مدير مركز انتخابي في ذي قار

Date: 2021-09-28 18:11:16
معلمون يعتدون بالضرب على مدير مركز انتخابي في ذي قار

حقوق الانسان ترصد "اعتداء واستهدافاً" في تظاهرات ذي قار

Date: 2020-02-05 20:33:02
حقوق الانسان ترصد "اعتداء واستهدافاً" في تظاهرات ذي قار

طالب يعتدي على معلمه بآلة جارحة في المثنى.. ومناشدة من التربية

Date: 2021-11-29 17:46:35
طالب يعتدي على معلمه بآلة جارحة في المثنى.. ومناشدة من التربية

بعد اعتداء جماعي على طبيب.. إغلاق مستشفى في البصرة

Date: 2020-07-24 20:29:59
بعد اعتداء جماعي على طبيب.. إغلاق مستشفى في البصرة