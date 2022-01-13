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الداخلية ترفع الحجز عن الدراجات النارية غير المسجلة وتمهل أصحابها شهرا

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-13T11:18:37+0000
الداخلية ترفع الحجز عن الدراجات النارية غير المسجلة وتمهل أصحابها شهرا

شفق نيوز/ وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم الخميس مديرية المرور العامة برفع الحجر عن الدراجات النارية غير المسجلة أصولياً، وإمهال أصحابها مدة شهر كامل لغرض تسجيلها.

وقال الوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد المناشدات الكثيرة التي ترد إلينا بشأن الدراجات النارية المحجوزة من قبل مديرية المرور العامة وذلك لعدم تسجيلها بشكل اصولي، ومن أجل اعطاء فرصة لأبنائنا خاصة الذين يعملون بهذه الدراجات من الكسبة من الطبقة الفقيرة، وجهنا برفع الحجز عنها".

وأشار إلى "إمهال أصحاب هذه الدراجات وغير المسجلة أيضاً ، شهرا كامل لتسجيلها، على أن تقوم الجهات المختصة في مقدمتها مديرية المرور العامة بمتابعة جميع الدراجات غير المسجلة لإكمال تسجيلها، وحجز المخالفة منها بعد انتهاء الفترة المحددة أعتباراً من تاريخ هذا اليوم".

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