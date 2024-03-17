وزير الداخلية يوجه بإحالة غرامات "سيارات الشمال" إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وجّه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، بإحالة غرامات السيارات الشمالية المسجلة في بغداد إلى حكومة إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال رئاسة الشمري اجتماعاً مع مديرية المرور العامة، شهد مناقشة تجربة الإشارات الذكية ونتائجها الإيجابية في الشارع ومدى تفاعل المواطنين مع القانون وتطبيقه، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع، الإيعاز لمديرية المرور العامة بـ"رفع الغرامات المرورية للعجلات المرقمة برقم شمالي إلى مرور إقليم كوردستان، لتغريم المخالفين منهم".

وأكد الشمري، خلال الاجتماع، أهمية الإسراع بـ"تخطيط الطرق والعلامات المرورية، والتوسعة في بعض مواقع التسجيل لفك الزخم فيها، وإنشاء مواقع جديدة، فضلاً عن مناقشة مشروع تبديل لوحات العجلات".