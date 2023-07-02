وزير الداخلية يوجه بفتح باب التقديم أمام الراغبين بالعمل بصفة شرطي لمدة 3 سنوات

شفق نيوز/ وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مديرية إدارة التطوع بفتح باب التقديم للراغبين بالعمل بصفة عقد اعتباراً من الرابع من الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الشمري ترأس، اليوم الأحد في مقر الوزارة، اجتماعا ضم عدداً من قادة وضباط الوزارة لمناقشة استقبال الراغبين بالتعاقد مع وزارة الداخلية بصفة شرطي لمدة ثلاث سنوات.

إذ أكد الوزير على آليات وتعليمات قبول المتقدمين وتهيئة أماكن التدريب لهم، وتوفير جميع مستلزمات ومقومات نجاح الدورات التدريبية التي يخضعون لها لتلقي أساسيات العمل الشرطوي وغيرها من التدريبات المهمة،

كما وجه الوزير بأن تقوم مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية بنشر الرابط الخاص بالتقديم على موقعها اعتباراً من يوم( 4) من شهر تموز الحالي ولغاية (7) من الشهر ذاته.