وزير الداخلية يوجه بحجز العجلات المظللة لمدة شهر كامل في ميسان

شفق نيوز - بغداد / ميسان

أعلن العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، يوم السبت، أن وزير الداخلية عبد الامير الشمري وجّه خلال زيارته إلى محافظة ميسان بإلغاء التخاويل الممنوحة للعجلات كافة في المحافظة، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الأمن والنظام وضبط حركة المركبات.

وأوضح العميد ميري في بيان، أن الشمري شدّد على حجز العجلات المظللة لمدة (30) يومًا وفق السياقات القانونية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقي العجلات غير المسجلة التي لا تحمل لوحات أصولية، وحجزها فورًا، مؤكدًا أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز هيبة القانون والحفاظ على أرواح المواطنين.

واختتم رئيس دائرة الإعلام والعلاقات حديثه بالقول إن الأجهزة الأمنية والمرورية في ميسان باشرت بتنفيذ هذه التوجيهات بشكل صارم، داعيًا المواطنين إلى التعاون التام مع الأجهزة المختصة خدمةً للصالح العام.

وكان وزير الداخلية قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم السبت إلى محافظة ميسان على رأس وفد من كبار القادة بالوزارة لمتابعة الملف الامني في المحافظة بعد ازدياد حوادث الجرائم والنزاعات العشائرية في الآونة الاخيرة.