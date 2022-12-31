وزير الداخلية يوجه باطلاق سراح جميع المركبات المحجوزة والمرور العامة تستنفر

شفق نيوز/ وجّه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، بإطلاق سراح جميع المركبات المحجوزة في مديريات المرور ماعدا المتعلقة بالتحقيق والأمور الجنائية.

وأعلنت مديرية المرور العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عدم تغريم اي مواطن فقط اليوم وبمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية.

وقررت أيضا استنفارا كاملا لجميع كوادرها العاملة في مقرات المديريات ومواقع التسجيل في جانبي الكرخ والرصافة وبالاخص مقر المديرية العامة.

ووجهت المديرية بالانتشار في التقاطعات ومقتربات الاماكن الترفيهية لضبط حركة السير وفك الاختناقات المرورية التي تحصل نتيجة احتفالات المواطنين في اعياد رأس السنة

ودعا بيان مديرية المرور الى الالتزام بالقوانين المرورية وعدم توقف المواطنين على جوانب الطرق حتى لا يتسبب ذلك بزخم مروري.