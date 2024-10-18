وزير الداخلية ينعى طالبين من كلية الشرطة قضوا في حادث سير

شفق نيوز/ نعى وزير الداخلية عبد الامير الشمري يوم الجمعة وفاة طالبين اثنين في كلية الشرطة قضوا اثر حادث سير، بينهم نجل أحد العاملين في وكالة شفق نيوز.

وقال الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة اثنين من ابطال طلاب كلية الشرطة الدورة (70) واحد طلاب الدورة (10) معهد اعداد مفوضي الشرطة، وإصابة طالب آخر من طلاب كلية الشرطة الدورة المذكورة أعلاه بحادث مروري مؤسف على طريق بغداد - ديالى".

واضاف "إننا في ذات الوقت نعزي ذوي ومحبي هؤلاء الطلبة، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته. ويلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان".

وتتقدم وكالة شفق نيوز بخالص العزاء للزميل عباس الإركوازي لوفاة نجله علي الطالب في كلية الشرطة الذي قضى في حادث سير بمحافظة ديالى.