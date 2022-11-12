سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الداخلية ينصف ضحية "نجلاء" ويعيده من سنجار الى الديوانية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-12T16:35:32+0000
وزير الداخلية ينصف ضحية "نجلاء" ويعيده من سنجار الى الديوانية

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم السبت، بإعادة منتسب الى مكان عمله بعد نقله من الديوانية الى سنجار بضغط من تاجرة مخدرات تدعى "نجلاء".

وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى منتسباً في مكافحة المخدرات بمحافظة الديوانية للوقوف على ملابسات حالة الظلم التي وقعت عليه، حيث استمع شخصياً إلى مظلوميته، ووجه بإرجاعه فورا إلى مكان عمله في محافظة الديوانية وإلغاء كتاب نقله واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الموضوع".

وأكد الوزير انه "لا يرضى بالظلم ويقف مع جميع العاملين في وزارة الداخلية لإعطاء حقوقهم وأن أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة مسجلة لتاجرة مخدرات تدعى "نجلاء" وهي تهاتف منتسب في مكافحة مخدرات الديوانية وابلاغه بنقله الى سنجار بعد ما قام المنتسب بإلقاء القبض على زوجها أحد تجار المخدرات في محافظة الديوانية، بحسب المكالمة المسربة.

related

الداخلية توجه بإعداد استمارة للراغبين بالتحويل من الملاك العسكري إلى المدني

Date: 2021-09-03 14:45:02
الداخلية توجه بإعداد استمارة للراغبين بالتحويل من الملاك العسكري إلى المدني

الكشف عن نتائج التحقيق الأولي مع المضبوطين بصالات القمار في بغداد

Date: 2019-09-01 14:27:06
الكشف عن نتائج التحقيق الأولي مع المضبوطين بصالات القمار في بغداد

الداخلية توقف ضباطاً نشروا صورهم بالزي العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي

Date: 2022-04-08 21:08:16
الداخلية توقف ضباطاً نشروا صورهم بالزي العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي

وزير الداخلية يعلن "الاستنفار" للسيطرة على حريق الوزيرية

Date: 2022-11-06 16:50:25
وزير الداخلية يعلن "الاستنفار" للسيطرة على حريق الوزيرية

بغداد.. اعتقال صاحب محل ملابس نسائية اخفى كاميرات في غرفة التبديل

Date: 2020-10-21 11:33:52
بغداد.. اعتقال صاحب محل ملابس نسائية اخفى كاميرات في غرفة التبديل

حقوق الانسان في البصرة تطالب الداخلية بتشديد الرقابة على إجراءات الاعتقال والاحتجاز

Date: 2021-09-23 16:33:43
حقوق الانسان في البصرة تطالب الداخلية بتشديد الرقابة على إجراءات الاعتقال والاحتجاز

القاء القبض على تاجر مخدرات وسلاح بعد متابعة لستة أشهر

Date: 2019-10-12 13:32:02
القاء القبض على تاجر مخدرات وسلاح بعد متابعة لستة أشهر

الداخلية العراقية "مستاءة" من الاستخفاف بضابطات الشرطة وتتوعد قناة محلية بالمقاضاة

Date: 2022-04-09 15:40:03
الداخلية العراقية "مستاءة" من الاستخفاف بضابطات الشرطة وتتوعد قناة محلية بالمقاضاة