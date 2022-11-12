وزير الداخلية ينصف ضحية "نجلاء" ويعيده من سنجار الى الديوانية

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم السبت، بإعادة منتسب الى مكان عمله بعد نقله من الديوانية الى سنجار بضغط من تاجرة مخدرات تدعى "نجلاء".

وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى منتسباً في مكافحة المخدرات بمحافظة الديوانية للوقوف على ملابسات حالة الظلم التي وقعت عليه، حيث استمع شخصياً إلى مظلوميته، ووجه بإرجاعه فورا إلى مكان عمله في محافظة الديوانية وإلغاء كتاب نقله واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الموضوع".

وأكد الوزير انه "لا يرضى بالظلم ويقف مع جميع العاملين في وزارة الداخلية لإعطاء حقوقهم وأن أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة مسجلة لتاجرة مخدرات تدعى "نجلاء" وهي تهاتف منتسب في مكافحة مخدرات الديوانية وابلاغه بنقله الى سنجار بعد ما قام المنتسب بإلقاء القبض على زوجها أحد تجار المخدرات في محافظة الديوانية، بحسب المكالمة المسربة.