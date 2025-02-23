وزير الداخلية يفاجئ أعضاء مجلس نينوى بسحب حماياتهم

شفق نيوز/ فوجئ أعضاء مجلس محافظة نينوى، يوم الأحد، بقرار وزارة الداخلية بسحب الحمايات الخاصة بهم، رغم إبلاغهم في وقت سابق بالتحاق الحمايات للتدقيق فقط من قبل لجان قادمة إلى الموصل.

وقال عضو المجلس أحمد العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء المجلس فوجئوا بوجود معلومات كيدية وصلت إلى وزير الداخلية، تفيد بوجود 400 شرطي فضائي ضمن حماية المجلس"، وهو ما اعتبره ادعاءً لا يستند إلى الواقع.

وأشار إلى أن هناك "أنباء عن شكوى قُدمت لوزير الداخلية بهذا الخصوص"، مؤكداً أن أعضاء المجلس يطالبون بفتح تحقيق رسمي وإعادة الحق إلى نصابه، مشدداً على ضرورة التعامل بشفافية مع الملف لضمان عدم تضرر عمل المجلس وأعضائه.