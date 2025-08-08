وزير الداخلية يعلن من النجف عن خطة متكاملة للزيارة الأربعينية

شفق نيوز- النجف

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، من محافظة النجف، يوم الجمعة، تطبيق خطة متكاملة من جميع النواحي الأمنية والخدمية ترتكز على المهنية في زيارة الأربعين.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد مؤتمراً صحفياً في محافظة النجف، أكد فيه أن المحافظة لا تقل أهمية عن محافظة كربلاء".

وأشار الشمري إلى أن "محافظة النجف تشهد توافد ملايين الزائرين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وأن هذه المحافظة تعد طريقاً رئيساً للزائرين خلال هذه المناسبة الكبيرة".

وبين، أن "هناك عملاً أمنياً متطوراً وكثيفاً ضمن هذه المحافظة يستند الى الجهد الاستخباري بالتزامن مع خطة خدمية متكاملة، وتواجد ميداني للمحافظ ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية اللذين حرصا على توفير جميع مستلزمات نجاح هذه الذكرى المهمة".

ولفت إلى أن "هناك تواجداً مكثفاً للمفارز الصحية وفرق الدفاع المدني مع استنفار كامل لجميع الموارد في هذه المحافظة"، مبيناً أن النجف شهدت تعزيزاً للقطعات الأمنية من خارج المحافظة على مستوى العناصر الأمنية والجهد الاستخباري وإشراك قوات حفظ القانون وطلبة كلية الشرطة".

وبين الوزير أن "الخطة الأمنية تسير وفق ما هو مرسوم لها وبمستوى جيد، وهناك تزايد في أعداد الزائرين القاصدين نحو كربلاء الحسين عليه السلام".

وأضاف أن "هناك خطة مرورية وضعت ضمن هذا المحور المهم، من بين مفرداتها عزل الزائرين عن العجلات لمنع الحوادث المرورية وغيرها، واصفاً الخطة المرورية لهذا العام بأنها أفضل بكثير من سابقاتها، وبفضل الله هناك انخفاض في عدد الحوادث المرورية على طول طرق الزائرين ولم تتكرر الحوادث التي شهدتها الأعوام السابقة وفي جميع المحافظات".

وشدد على أن "نصب كاميرات المراقبة والرادارات المستحدثة والمفارز المنتشرة على الطرق والاستنفار الكامل لعمل مديرية المرور العامة، كانت نتائجه إيجابية جداً".

وأشار وزير الداخلية الى أن "الجميع يعمل كخلية واحدة، وأن هناك جهوداً كبيرة تبذل على جميع المستويات لكي تكون هذه الزيارة تليق بصاحب الذكرى".