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وزير الداخلية يعلن "الاستنفار" للسيطرة على حريق الوزيرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-06T16:50:25+0000
وزير الداخلية يعلن "الاستنفار" للسيطرة على حريق الوزيرية

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، باستنفار جهود الوزارة كافة من أجل السيطرة على النيران التي نشبت في المجمع التجاري بمنطقة الوزيرية.

جاء ذلك خلال ترؤسه غرفة العمليات التي شكلها الوزير في وزارة الداخلية والتي شدد خلالها على ضرورة تضافر جهود الجميع مع مديرية الدفاع المدني التي تأخذ على عاتقها مكافحة الحرائق في عموم البلاد.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في مديرية الدفاع المدني، وأوصى بضرورة إعمام إجراءات السلامة والوقاية على المباني التجارية لمنع تكرار حوادث الحرائق التي تتسبب خسائر بالأرواح والأموال.

وفي وقت سابق من اليوم. أصيب مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، و10 منتسبين، جراء الانهيار الجزئي الذب تعرضت له بناية تجارية في الوزيرية شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مدير عام الدفاع المدني، والمنتسبين الذين تعرضوا لإصابات جسدية، جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة الطب لتلقي العلاج".

وتواصل فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، منذ ساعات عملية مكافحة الحريق الذي اندلع داخل البناية التجارية، فيما سمعت أصوات انفجارات ناتجة من البناية نتيجة عبوات العطور.

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