وزير الداخلية يعفي مدير مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة من منصبه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الثلاثاء، بصدور أمر وزاري بإعفاء مدير مكافحة الجريمة المنظمة بالمحافظة من منصبه، في حين ستتولى قوة حماية المطارات الملف الأمني في مطارها الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أصدر أمراً بإعفاء مدير مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة اللواء كامل شاكر، من منصبه، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف".

وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، قد أعلن عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تسجيل ملاحظات سلبية كثيرة على عمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرها اللواء كامل شاكر"، مشيرا الى تلقيه "شكاوى كثيرة على طبيعة عمل المديرية".

وأضاف الفريجي، "سوف نعمل على استضافته في مجلس المحافظة لعدم تعاونه لتمكين ممارسة المهام الرقابية للجنة الأمنية".

من جانب آخر، زار مدير قوة حماية المطارات اللواء حيدر العيساوي، المحافظة لتسلم الملف الأمني بمطار البصرة.

يشار إلى أن قوة حماية المطارات تشكلت مؤخراً لتسلم الملف الأمني للمطارات بدلاً عن المنافذ الحدودية.