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وزير الداخلية يعفي ضابطاً بمرور الكاظمية من منصبه لعدم قيامه بواجباته

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-06T07:18:20+0000
وزير الداخلية يعفي ضابطاً بمرور الكاظمية من منصبه لعدم قيامه بواجباته

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الأحد، بإعفاء ضابط في مرور الكاظمية من منصبه لعدم قيامه بواجباته بالشكل المطلوب.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشمري زار موقع تسجيل المركبات في مرور الكاظمية وأكد، على ضرورة تبسيط الإجراءات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم".

كما شدد الشمري على "أهمية تقليل الروتين واتباع الطرق الفنية والحديثة في إنجاز المعاملات بما يضمن رفع المعاناة عن كاهل المواطنين".

ووجه وزير الداخلية وفقاً للبيان بـ"اعفاء احد ضباط الموقع من منصبه بسبب عدم قيامه بواجباته بالشكل المطلوب، داعياً الجميع الى تكثيف الجهود وعدم تأخير إنجاز المعاملات".

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