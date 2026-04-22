وزير الداخلية يصل إلى البصرة لافتتاح مبنى مديرية المرور الجديد

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة افتتاح مبنى مديرية المرور الجديد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظ البصرة اسعد العيداني يرافقه رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي والقادة الامنيين في المحافظة استقبلوا الشمري لدى وصوله، مبينا أن الزيارة تهدف أيضا إلى متابعة الوضع الامني في المحافظة وتفقد الأجهزة الامنية.