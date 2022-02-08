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وزير الداخلية يصادق على موازنة صندوق الضمان الصحي

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-08T09:42:16+0000
وزير الداخلية يصادق على موازنة صندوق الضمان الصحي

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الثلاثاء، المصادقة على موازنة صندوق الضمان الصحي.

وقال الغانمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نسعى في وزارة الداخلية الى تقديم أفضل الخدمات للضباط، والمنتسبين، والموظفين من بينها الخدمات الطبية، فهم يؤدون واجبات تستحق التقدير والثناء، ومن أجل إعطاء الحقوق لمستحقيها صادقنا على موازنة صندوق الضمان الصحي".

وأضاف، "وجهنا بالمباشرة بترويج المعاملات للعمليات التي تم إجراؤها، واستقبال المراجعين بالمراكز الطبية في العاصمة بغداد والمحافظات اعتباراً من يوم غد الأربعاء".

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