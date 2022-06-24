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وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق في "اعتداء" شقيق الحلبوسي على ضابط

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-24T20:45:22+0000
وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق في "اعتداء" شقيق الحلبوسي على ضابط

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الجمعة، بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في اعتداء شقيق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على العقيد عادل لطيف تبان بمحافظة الأنبار.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث العقيد عادل لطيف تبان، حيث أمر بأن تتوجه هذه اللجنة يوم غدٍ الى محافظة الأنبار لبدء سير التحقيق".

وكان العقيد تبان قدم استقالته الى وزير الداخلية بعد اعتداء شقيق الحلبوسي عليه.

وقال في نص استقالته، "إني العقيد عادل عبد اللطيف تبان آمر فوج طوارئ الانبار السادس جئتكم بطلبي هذا راجيا فيه التفضل بالموافقة على قبول استقالتي من سلك الشرطة كوني لا استطيع الاستمرار بمهام بعملي ولكون القانون أصبح يطبق على المواطن الضعيف وانا لا استطيع ان اكون ظالما او منافقا لذلك ارجو من سيادتكم قبول استقالتي كوني لا ارغب العمل في سلك وزارة الداخلية".

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