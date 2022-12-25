وزير الداخلية يحث العراقيين على عدم اللجوء لمواقع التواصل: أبوابنا مشرعة

شفق نيوز / حث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، المواطنين على عدم اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد أن أبواب الوزارة مشرعة للجميع.

وقال الشمري، خلال مقابلة أسبوعية للمواطنين في مقر الوزارة، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الواجب يحتم علينا النظر في طلبات المواطنين والمنتسبين ومتابعتها"، داعياً المواطنين إلى "عدم نشر المناشدات والملاحظات التي تخص عمل الوزارة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد الوزير، على ضرورة "عدم اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي وطرق أبواب الوزارة المشرعة أمام الجميع"، موجهاً قادة الشرطة في المحافظات كافة، بأن تكون أبوابهم مفتوحة لجميع المواطنين.