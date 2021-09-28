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وزير الداخلية من كربلاء: خطة حماية الزائرين في مراحلها الاخيرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-28T10:23:51+0000
وزير الداخلية من كربلاء: خطة حماية الزائرين في مراحلها الاخيرة

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الذي يزور كربلاء، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الامنية الخاصة  بحماية الزائرين في مراحلها الاخيرة.  

وقال الغانمي، وهو رئيس الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين، في تصريحات صحفية اطلقها من مدينة كربلاء، ووردت إلى وكالة شفق نيوز، إنَ "الخطة الأمنية الان في مراحلها النهائية"، مبيناً أن "مرحلة اجلاء الزائرين الى محافظاتهم قد بدأت ومازالت القطعات تقوم بواجباتها لغاية مغادرة اخر زائر".

وأشار الغانمي إلى أن "جميع الصفحات الخاصة بخطة تأمين حماية زائري الاربعينية جرت بإشراف القادة الميدانيين بأنفسهم ولم نسجل اي خرق امني".

ووصل عشرات الآلاف من الزائرين خلال اليومين الماضيين إلى مدينة كربلاء، لإحياء أربعينية الإمام الحسين، وقطع معظمهم مسافات طويلة سيراً على الأقدام.

 

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