وزير الداخلية لرشيد: العمل جار لتشغيل "الفيزا" الإلكترونية وإنشاء مصحات قسرية

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء استمرار رئاسة الجمهورية بتقديم عدة مشاريع للقوانين من ضمنها مشروع قانون مكافحة المخدرات، فيما لفت وزير الداخلية إلى جهود الوزارة بتأمين الحدود وتهيئة 5 محطات قسرية لمتعاطي المخدرات فضلاً عن تشغيل منظومة الفيزا الإلكترونية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وأكد خلال اللقاء، أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان ومهمتان لتنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات وتشجيع فرص الاستثمار في البلاد"، مشددا على "ضرورة إيلاء حقوق المواطنين الاهتمام الكامل".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "العمل مستمر بشأن قضية السجناء والموقوفين وإطلاق سراحهم بعد انتهاء محكومياتهم وفقا للقانون"، مؤكدا أن "العمل جار على تقديم عدة مشاريع للقوانين من ضمنها مشروع قانون مكافحة المخدرات".

كما أشاد رئيس الجمهورية بـ"النشاطات والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات لتعزيز الجهد الأمني والحد من الجريمة وبما يؤمن حماية المواطنين وحقوقهم"، بحسب البيان.

بدوره، أكد وزير الداخلية أن "الوزارة تعمل على تأمين الحدود خاصة في المحافظات الجنوبية، ومنع تهريب المخدرات إلى داخل البلاد"، مشيرا إلى أن "العمل جار لتحديث الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتشغيل منظومة الفيزا الإلكترونية، كما أكملنا أعداد وتهيئة (5) مصحات قسرية في عدد من المحافظات".