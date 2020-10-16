سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مشاركة أكثر من 4.5 ملايين شخص في زيارة وفاة الرسول بالنجف

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-16T10:25:40+0000
مشاركة أكثر من 4.5 ملايين شخص في زيارة وفاة الرسول بالنجف

شفق نيوز/ أعلن محافظ النجف لؤي الياسري يوم الجمعة مشاركة أكثر من اربعة ملايين ونصف المليون شخص في مراسم زيارة وفاة نبي الاسلام محمد التي يحيها الشيعة في مرقد الامام علي في مدينة النجف.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، إن "أكثر من 4.5 ملايين زائر شاركوا في مراسم الزيارة".

بدوره نوه الوزير الى تمديد الخطة الامنية الخاصة بهذه المناسبة لحين اجلاء الزائرين من النجف.

وقال ايضا ان "خطة تأمين الزيارة سبقتها إجراءات تضمنت مداهمة المناطق المشبوهة والقبض على مطلوبين".

related

المحتجون على الكهرباء يصعدون صداماتهم مع الأمن في النجف

Date: 2020-07-27 17:09:36
المحتجون على الكهرباء يصعدون صداماتهم مع الأمن في النجف

رجل دين زميل للإيراني المصاب بكورونا يسلم نفسه للجهات الصحية بمحافظة عراقية

Date: 2020-02-25 09:16:52
رجل دين زميل للإيراني المصاب بكورونا يسلم نفسه للجهات الصحية بمحافظة عراقية

تعافي العشرات من المصابين بكورونا في النجف

Date: 2020-06-18 14:07:45
تعافي العشرات من المصابين بكورونا في النجف

محتجون يقطعون الطريق بين محافظتين ويحاصرون قوات الشغب

Date: 2019-11-26 15:49:55
محتجون يقطعون الطريق بين محافظتين ويحاصرون قوات الشغب

النجف تعلن معلومات تفصيلية عن الإصابة الجديدة بكورونا

Date: 2020-03-07 19:11:09
النجف تعلن معلومات تفصيلية عن الإصابة الجديدة بكورونا

دفن 75 متوفيا بكورونا في العراق

Date: 2020-07-07 13:09:09
دفن 75 متوفيا بكورونا في العراق

النجف تدخل على خط أزمة "كورونا" وتدعو بغداد لاتخاذ إجراءات

Date: 2020-02-20 14:58:15
النجف تدخل على خط أزمة "كورونا" وتدعو بغداد لاتخاذ إجراءات

دفن 350 متوفيا بفيروس كورونا في مقبرة النجف منذ تفشي كورونا في العراق

Date: 2020-06-06 11:34:59
دفن 350 متوفيا بفيروس كورونا في مقبرة النجف منذ تفشي كورونا في العراق