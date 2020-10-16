مشاركة أكثر من 4.5 ملايين شخص في زيارة وفاة الرسول بالنجف

شفق نيوز/ أعلن محافظ النجف لؤي الياسري يوم الجمعة مشاركة أكثر من اربعة ملايين ونصف المليون شخص في مراسم زيارة وفاة نبي الاسلام محمد التي يحيها الشيعة في مرقد الامام علي في مدينة النجف.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، إن "أكثر من 4.5 ملايين زائر شاركوا في مراسم الزيارة".

بدوره نوه الوزير الى تمديد الخطة الامنية الخاصة بهذه المناسبة لحين اجلاء الزائرين من النجف.

وقال ايضا ان "خطة تأمين الزيارة سبقتها إجراءات تضمنت مداهمة المناطق المشبوهة والقبض على مطلوبين".