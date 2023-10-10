الداخلية: سيتم حجز أية مركبة تحمل رقم (فحص مؤقت) في العام 2024

شفق نيوز/ ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أنه سيتم حجز أي مركبة تحمل رقم (فحص مؤقت) في العام المقبل، مطالبة شركات التوصيل (الدلڤري) تسجيل دراجاتهم.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن الوزير عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً للاستماع الى الموقف المروري خلال شهر أيلول الماضي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومستشار الوزارة الأمني ومدير عام المرور ومدراء المرور في بغداد والمحافظات عبر الدائرة التلفزيونية، فضلا عن عدد من المديرين في الوزارة.

وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا الحوادث المرورية والإجراءات المتخذة، ووجه الوزير مديري المرور بإيجاد المعالجات لهذه الحوادث والقيام بكشف مستمر ضمن قاطع مسؤوليتهم ومعالجة العلامات المرورية وتخطيط مناطق العبور والتأكيد على الالتزام بالإشارات المرورية وتوفير الطاقة الكهربائية لها، فضلاً عن محاسبة المخالفين، مشدداً في الوقت ذاته بتواجد مديري وآمري القواطع في الشارع خلال أوقات الذروة وتخصيص ضابط لمتابعة الكاميرات ومشاهدة المناطق المزدحمة ومعالجتها.

هذا وتم تحديد العام المقبل موعداً لتبديل لوحات العجلات، وأنه سيتم حجز أية مركبة تحمل رقم (فحص مؤقت) ، ومنع الدراجات التي لا تحمل أوراقا أصولية من السير بعد أوقات الدوام الرسمي اعتباراً من تأريخ 20-10-2023 لغرض تسجيلها خلال أوقات الدوام الرسمي، وفقا للبيان.

وأشارت الوزارة إلى أن المجتمعين شددوا على جميع شركات التوصيل (الدلڤري) تسجيل دراجاتهم، وامتلاك صاحب الدراجة إجازة سياقة، كذلك الحجز الفوري للسيارات التي تصدر أصواتاً عالية وتسبب إزعاجاً للمواطنين، والتأكيد على الإسراع في بناء قواطع الطوارئ للمرور بالطرق الخارجية.