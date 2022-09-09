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وزير الداخلية الإيراني يأمل بأن تكون بلاده مضيفًا جيدًا للزوار العراقيين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-09T07:59:39+0000
وزير الداخلية الإيراني يأمل بأن تكون بلاده مضيفًا جيدًا للزوار العراقيين

شفق نيوز/ أعرب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، عن أمله بأن تكون بلاده مضيفًا جيدًا للزوار العراقيين الذين يسافرون إلى مدينة مشهد لزيارة مرقد الإمام الرضا الإمام الثامن لدى المسلمين الشيعة الإثني عشرية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين في معبر مهران في ختام زيارته التي أجراها إلى العراق.

وقال أيضا إن المسؤولين في إيران والعراق يسعون لتوفير الارضية المناسبة لزوار أربعينية الإمام الحسين.

كما أشار وحيدي الى وصول اعداد كبيرة من زوار الاربعين الايرانيين إلى العراق ووجه الشكر للشعب العراقي لحسن وكرم ضيافته للزوار، كما وجه الشكر والتقدير للحكومة والجيش والشرطة في العراق لتسهيلهم دخول الزوار للمشاركة في مراسم الاربعين.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد وصل إلى العاصمة بغداد صباح أمس الخميس للتباحث مع المسؤولين العراقيين والتنسيق معهم لمتابعة أوضاع زوار الأربعين وتقديم المزيد من الخدمات لهم.

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