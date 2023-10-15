وزير الداخلية: المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة العراقية

شفق نيوز/ اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، أن جريمة المخدرات من أهم وأخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة العراقية، مشددا على أنها تأتي في أولويات المسؤولين التنفيذيين المتخصصين بالملف الأمني في البلاد.

وتأتي تأكيدات خلال مشاركته، بالمؤتمر الذي عُقد في مدينة أربيل برعاية رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق تحت عنوان (مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية)، إذ أشار الوزير إلى أن المخدرات أخذت مساحات شاسعة في تفكير المجتمعات الحديثة نظرا للآثار السلبية الناتجة عنها وتأثيراتها المدمرة في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

وبين ايضا خلال هذه الكلمة أن وزارة الداخلية وباعتبارها الجهة المعنية الأولى بالتصدي لهذه الجريمة الكبرى، حظيت بدعم لا محدود من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ما دعانا إلى وضع خطط مستقبلية أكثر واقعيةً وأكبر طموحاً في التصدي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتطويق آثارها ووضع المعالجات الصحيحة لها.