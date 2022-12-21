وزير الداخلية العراقي يشكل لجنة تحقيق بحادث "الاعتداء" على محامية

شفق نيوز/ أمر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية ادعاء بوجود اعتداء على احدى المحاميات في مديرية الاقامة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن الشمري أتصل هاتفيا بنقيب المحامين احلام اللامي وبحث معها تداعيات الموضوع، مؤكداً ان وزارة الداخلية حريصة على حماية حقوق كل شرائح المجتمع العراقي والنقابات المهنية ودعم عملها مشددا على اهمية العلاقة بين الوزارة والمحامين كافة.

وذكرت الوزارة أن اللجنة التحقيقية باشرت أعمالها بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع الى شهادة الشهود بغية الوصول الى الحقيقة المجردة التي تنتهجها وزارة الداخلية.

ودعت نقيبة المحامين العراقيين احلام اللامي، أمس الثلاثاء، في بيان شديد اللهجة، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى إجراء تحقيق عاجل بحادثة اعتداء منتسب على محامية في مديرية الاقامة العامة، وتوعدت بـ"عدم السكوت".

وعقب ذلك قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين، إغلاق غرف المحامين في محاكم قوى الأمن الداخلي كافة، وإيقاف الانتداب في تلك المحاكم، ووجه المحامين بالامتناع عن الترافع فيها.