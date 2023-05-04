وزير الداخلية العراقي: متعاطو الرشى يطردون ولا يعودون للوزارة

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية العراقية، يوم الخميس، عزمه مكافحة الفساد في وزارته، مشيرا إلى إصداره أوامر بإحالة الفاسدين على التقاعد أو الطرد.

وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال كلمة له في منتدى العراق للحوار، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن التحدي الأكبر لنا في وزارة الداخلية مكافحة الفساد، مشددا أني عازم على مكافحة الفساد في الوزارة.

وأضاف، وجهت بأصدار عقوبات وطرد المنتسبين الذين يتعاطون الرشى في الوزارة، موضحا ان الفساد منتشر في جميع المؤسسات وليس في وزارة الداخلية.

وأكد نعمل على ثقة المنتسب في الداخلية، لافتا إلى أن بعض المنتسبين تعرضوا إلى التهديد العشائري ولابد من إعادة الثقة إلى رجال الشرطة.

وبين الشمري، أن القوات العراقية تمتلك الارادة القوية والكافية لإصلاح الوضع الامني وهذه الارادة هي التي وضعت البلد بهذا الاستقرار، لافتا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية مكافحة الفساد بالوزارة.

وشدد القول، أنا عازم على ذلك، وأكثر الأمور التي استخدمها لمكافحة الفساد العقوبات الصارمة والاحالة على التقاعد، مبينا ووجهت بتشديد العقوبات والطرد في موضوع الرشوة، ومن يطرد لا يعود للوزارة، ونعول على العقوبات الصارمة في مكافحة الفساد.