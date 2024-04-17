"لأول مرة" .. العراق يصدر أكثر من 80 حكم إعدام بحق تجار مخدرات خلال سنة

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، أن المحاكم المختصة بالعراق أصدرت أكثر من 80 حكم اعدام بحق مدانين بالاتجار بالمواد المخدرة محليين ودوليين خلال العام 2024.

تصريحات الوزير جاءت خلال استضافته في ندوة نقاشية انعقدت على هامش ملتقى السليمانية بنسخته الثامنة.

وقال الشمري، في الندوة، إنه "ولأول مرة وخلال هذه السنة يتم الحكم وفق المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالإعدام بحق أكثر من 80 تاجرا دوليا ومحليا للمخدرات من قبل محاكم مجلس القضاء الأعلى"، مشيرا إلى صدور أحكام بموجب المادة 28 لتجار محليين ايضا.

وتنص المادة (27) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه : يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولا: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثانيا: أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.