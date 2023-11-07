وزير الداخلية العراقي: تم القضاء على ما نسبته 98 بالمئة من تهريب النفط ومشتقاته

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، أن السلطات الأمنية شارفت على القضاء على عمليات تهريب النفط ومشتقاته في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه القنوات الفضائية وبحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ونقيب الصحفيين العراقيين.

وقال الشمري في تصريحات خلال اللقاء، إنه تم القضاء على نسبة 98 بالمئة من تهريب النفط والمشتقات النفطية.

وأضاف أنه "تم طرد 153 ضابطاً و899 منتسباً بحكم محكمة قوى الامن الداخلي في العام الحالي.

وعن عمل الوزارة فيما يخص الجانب المدني، قال الوزير، إن 33 مليونا و200 الف عراقي سجل وتسلم البطاقة الوطنية.

وأردف بالقول: نعمل إنهاء العمل في هوية الاحوال الورقية مع بداية العام 2025، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل تأشيرة الدخول "الفيزا الالكترونية، و قريبا تتم المباشرة بالعمل فيها للأجانب.