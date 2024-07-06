وزير الداخلية: ارتفاع درجات الحرارة من أبرز التحديات في زيارة عاشوراء

شفق نيوز/ اعتبر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة من أبرز التحديات التي تواجه مديرية الدفاع المدني والجهات والدوائر الحكومية الساندة لها خلال زيارة عاشوراء في مدينة كربلاء.

وكان الوزير قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم الى مدينة كربلاء يرافقه قادة أمنيون وعسكريون للإطلاع ميدانياً على اخر الاستعدادات لتطبيق الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام ويوم عاشوراء.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، إنه "ناقشنا خلال زيارتنا لكربلاء أهم ما مطلوب من إسناد من خدمات وأمن خلال زيارة الأيام العشرة الأوائل لشهر محرم".

وأضاف أنه "تمّ إسناد وتأمين كلِّ متطلبات الزيارة إلى محافظة كربلاء من قطعات امنية وخدمية التي تضمن نجاح الخطة الخدمية والأمنية المعدة لزيارة عاشوراء وطيلة الأيام المقبلة".

وتابع الوزير بالقول، إن "هناك تحديات منها ارتفاع درجات الحرارة، وما تتخذه فرق الدفاع المدني من إجراءات بهذا الصدد"، مؤكدا أن "كل هذه الأمور تمت مناقشتها في الاجتماع الذي انعقد اليوم مع الحكومة المحلية في كربلاء وفي قيادة المحافظة".