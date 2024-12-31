وزير الثقافة يعلن اكتمال إجراءات منحة الصحفيين والفنانين والأدباء: راجعوا المنافذ قريبا

شفق نيوز/ أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، اليوم الثلاثاء ، أن إجراءات منحة الوزارة المخصصة للصحفيين والفنانين والأدباء قد اكتملت.

وقال البدراني بتصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "إجراءات وزارة الثقافة والخاصة بمنحه الصحفيين والأدباء قد اكتملت من قبل الوزارة".

وأضاف أن "هذه الشريحة المجتمعية العراقية المثقفة يمكنها مراجعة المنافذ المعنية بدءاً من الخميس المقبل أو مطلع الأسبوع القادم على أقل تقدير".

وأكد أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدعم هذه الشريحة بشكل كبير، مشيراً إلى أن المنحة تهدف إلى تشجيعهم وتعزيز دورهم في المجتمع".