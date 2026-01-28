وزير الثقافة يتولى مهام وزارة التعليم العالي العراقية

شفق نيوز- بغداد

تولى وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، يوم الأربعاء، مهام تسيير شؤون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب أمر ديواني.

وأعرب البدراني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن حرصه واهتمامه بخصوصية المؤسسات التعليمية وأهميتها في تقديم الخدمات وتحقيق أهدافها التي تلامس المجتمع في المجالات العلمية والأكاديمية مشيراً إلى استمرار العمل والتواصل بروح المسؤولية وتلبية متطلبات المصلحة العامة.

يذكر أن سبعة من وزراء الحكومة المنتهية ولايتها أدّوا، يوم الأحد الماضي، اليمين الدستورية نواباً في مجلس النواب.

وبحسب الدائرة الإعلامية للمجلس، فإن قائمة الوزراء شملت كلاً من رزاق محيبس، زياد علي، عباس جبر، محمد تميم، نعيم العبودي، هيام الياسري، وإبراهيم نامس.