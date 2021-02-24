وزير الثقافة ورئاسة البرلمان يبحثان قانون العيد الوطني العراقي

شفق نيوز/ بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، مع البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، فضلاً عن مناقشة قانون العطل والمناسبات الرسمية.

وبحسب بيان للثقافة العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الوزير حسن ناظم، اجتمع مع نائب رئيس المجلس بشير الحداد ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية سميعة الغلاب.

ووفقا للبيان، تناول اللقاء حديثاً عن "أهمية تشريع قانون وزارة الثقافة وتنظيم عمل الوزارة بصفة قانونية وتثبيت الهيكلية وفق مسؤولياتها القانونية والإدارية، فضلا عن التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة ولجنة الثقافة النيابية، وتجاوز المشكلات والمعوقات لتشريع قانون الوزارة وتفعيل النشاطات والفعاليات الثقافية وإحياء التراث".