وزير التعليم يُبدي موقفا من إخراج "دافوس" العراق من مؤشره ويؤكد الحاجة للدوام الحضوري

شفق نيوز/ قلل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب من أهمية إخراج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم أكد في الوقت ذاته أن بعض المواد الدراسية تتطلب الدوام الحضوري في الجامعات والمعاهد رغم فرض حظر التجوال الجزئي والشامل في بغداد جراء تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وكشف مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي في دافوس نهاية شهر نيسان الماضي من العام 2021 ،عن تدني ترتيب اغلب الدول العربية في مجال جودة التعليم.

وعد المؤشر (ليبيا والسودان وسوريا والعراق واليمن والصومال ، دولا غير مصنفة لانها لا تمتلك ابسط معايير الجودة في التعليم).

وقال عبد الصحاب في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحكومة المحلية لذي قار أحمد الخفاجي اثناء زيارة أجراها للمحافظة اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "وزارة التعليم العالي ملتزمة بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونحن قمنا بالجمع بين العملي والنظري في الأيام الماضية بسبب حاجة بعض المواد العملية للحضور"، مضيفا أن" مؤشر دافوس ليس اكاديميا، وان خروج العراق منه طبيعي كونه يعتمد على بيانات إحصائية".

وعن الأوضاع التعليمية الجامعية في المحافظة قال الوزير إن "هناك مؤتمرا سيعقد قريبا بين المحافظة والوزارة للوقوف على الاحتياجات الحقيقة لذي قار والخروج بورقة عمل تطبيقية حقيقية واقعية"، لافتا إلى أن "هناك عدة مشاريع للبنى التحتية تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة في جامعتها بذي قار".

وأكد، أن" الناصرية بحاجة إلى اختصاصات علمية كثيرة في مجال الدراسات العليا والبحوث العلمية، حيث سيتم العمل على فتح الدراسات بمجالي الطب والتمريض خلال المرحلة المقبلة"، مبينا أن" هناك مقترحا لإنشاء هيئة طبية جامعية حكومية برعاية حكومة محافظة ذي قار، مهمتها النهوض بالواقع الصحي في المحافظة".

وتابع وزير التعليم، أن" هذه المحافظة عانت من أهمال كبير خلال الفترة الماضية، ونسعى للنهوض بواقعها".