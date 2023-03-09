وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة وزارية للتوجه الى لبنان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين

شفق نيوز/ وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الخميس، بتشكيل لجنة وزارية عليا للتوجه الى لبنان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين والوقوف على إجراءات التعامل معهم في المؤسسات اللبنانية المختصة.

يأتي هذا بعد أن انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تجمهر عدد من الطلبة العراقيين امام بوابة في مبنى وزارة التربية والتعليم اللبنانية بينما يقوم رجل أمن بالصراخ عليهم والتلويح بقضيب من حديد بيده وتهديدهم بالضرب في حال عدم تنظيم الطابور المزدحم الذين يقفون به للمراجعة.