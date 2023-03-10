وزير التعليم يناقش مع رئيس الحكومة اللبنانية التعاون بشأن ملف الدارسين العراقيين

شفق نيوز/ أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقياتي وناقشا مسارات التعاون والتنسيق بشأن تيسير وتنظيم الإجراءات المعتمدة في التعامل مع ملف الطلبة العراقيين الدارسين في الجمهورية اللبنانية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم اليوم، ان الجانبين أكدا حرصهما على تعضيد مجالات التعاون العلمي وتمكين الطلبة العراقيين من تحقيق المتطلبات الدراسية الأصولية على وفق السياقات القانونية والأكاديمية الثابتة لدى المؤسسات الرسمية.

وفي سياق هذا التعاون أجرت اللجنة الوزارية المبعوثة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى بيروت لقاء واجتماعا رسميا مع رئيس الحكومية اللبنانية نجيب ميقاتي بحضور مسؤولي وزارة التربية والتعليم اللبنانية وقرروا الاتفاق على توقيع بروتوكول لتنظيم ملف معادلة الشهادات في غضون مدة زمنية تستوفي مستلزمات التدقيق وتتولى فيه الجامعات اللبنانية استكمال إجراءات المعادلة.

وكان العبودي قد وجّه أمس الخميس، بتشكيل لجنة وزارية عليا للتوجه الى لبنان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين والوقوف على إجراءات التعامل معهم في المؤسسات اللبنانية المختصة.

يأتي هذا بعد أن انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تجمهر عدد من الطلبة العراقيين امام بوابة في مبنى وزارة التربية والتعليم اللبنانية بينما يقوم رجل أمن بالصراخ عليهم والتلويح بقضيب من حديد بيده وتهديدهم بالضرب في حال عدم تنظيم الطابور المزدحم الذين يقفون به للمراجعة.

و أصدرت السفارة اللبنانية لدى بغداد، أمس، بياناً بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من اعتداء على طلبة دراسات عليا عراقيين، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت.

وأكدت السفارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان ما جرى "أمر مرفوض وبات موضع متابعة وتحقيق على أعلى المستويات من قبل الوزراء والمديرين المعنيين".

وتعبيرا عن الاهتمام الرسمي عالي المستوى، أشارت السفارة إلى تبليغها من رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عبر وزير العمل اللبناني بأن الأول "سيستقبل الطلاب العراقيين في مكتبه في القصر الحكومي، تأكيدًا على حفظ كرامتهم ورعايتهم".

ولفتت إلى أن "ما تعرضوا له (الطلبة العراقيون) هو أمر غير مقبول وسيتم معالجته وتجنب تكراره ووضعهم في صورة المساعي لمتابعة اتمام معاملاتهم ومعادلة شهاداته ضمن أفضل شروط ممكنة".