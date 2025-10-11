وزير التعليم: لدينا أكثر من 5 آلاف طالب أجنبي من 47 دولة يدرسون في جامعات العراق

شفق نيوز - بغداد

احصى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم السبت، أعداد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في جامعات العراق بأنهم أكثر من 5 آلاف طالب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انعقاد مؤتمر العراق للتعليم العالي بنسخته الثانية 2025 في العاصمة بغداد، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال العبودي في كلمته، إن "إنجازات وزارة التعليم العالي قد توالت بدءاً من اعتماد عملية بولونيا في استقطاب الطلبة الأجانب"، مردفا بالقول "لدينا الآن أكثر من 5 آلاف طالب أجنبي من 47 دولة يدرسون في جامعات وكليات العراق بمختلف المراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه".

وأضاف أن "قبول الطلبة الاجانب في جامعات ومعاهد العراق كان حكرا على بعض الجنسيات قبل العام 2003، و أما في الوقت الراهن فإنهم من مختلف جنسيات العالم".

هذا وكشف الوزير عن استحداث 10 كليات للذكاء الاصطناعي في الجامعات، "لتكون الكليات العراقية حاضنة للإبداع والتطور الرقمي، وتواكب التحولات العالمية الكبيرة".