وزير التعليم: أعداد الطلبة الجامعيين ستقترب من مليون طالب في العام 2030 بالعراق

شفق نيوز/ توقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الخميس، أن تصل أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي إلى قرابة مليون طالبة وطالب بحلول العام 2030 في العراق.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال مشاركته جامعة الأنبار احتفالها بتخرج طلبتها للدورة الثانية والثلاثين للعام الدراسي 2022/2021 والذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها.

ودعا وزير التعليم في كلمته خلال الاحتفال "تضافر الجهود ومضاعفتها باتجاه رسم وتطوير الخطط والاستراتيجيات التعليمية الناجحة القابلة للتنفيذ على مدى السنوات المقبلة التي تشهد منذ الآن مؤشرات كمية واضحة في أعداد الطلبة الملتحقين في بيئة التعليم العالي والبحث العلمي التي سوف تقترب من المليون طالب في عام 2030"

وأضاف أن هذه المؤشرات تقتضي تكثيفا على مستوى الإجراءات والتدابير المسؤولة عن المعالجة التي لا تقل تفاصيلها عن انشاء جامعات جديدة وتطوير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات القائمة والعمل بشكل حثيث على الانتقال من مساحات الكم الى فضاءات الجودة والاعتماد.

وتابع وزير التعليم أن المؤسسات الجامعية العراقية لم يعد طموحها وبرامجها الأكاديمية مقتصرة على البيئة المحلية مشيرا إلى أن مؤشرات تفاعلها العالمي لم يعد خافيا على المراقبين والمتابعين الذين يقرأون مستوى الأداء ومعطيات النشر العالمي ونتائج التصنيفات الدولية وإشادة اليونسكو بالتحول المهم للأنظمة التعليمية في الجامعات العراقية فضلا عن التميز في مجال التعاون الوثيق مع برامج الأمم المتحدة ولاسيما في مجال المشاريع المشتركة ذات الأثر المباشر في حقل التدريب وتطوير المهارات.