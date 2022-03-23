وزير التعليم العراقي يدعو من البرلمان لإستحداث جامعات حكومية جديدة

شفق نيوز/ دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، يوم الأربعاء، الى استحداث جامعات حكومية جديدة، وفيما شدد على تشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم، أكد مناقشة الملفات التي عرضت خلال استضافته لدى البرلمان في اجتماع هيئة الرأي المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "التزاماً بمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوخياً لأهداف المصلحة العامة حضر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وعدد من الملاك المتقدم جلسة الاستضافة التي دعا اليها مجلس النواب العراقي لمناقشة طيف من متعلقات الشأن الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

ودعا الوزير في كلمته الى "استحداث جامعات حكومية جديدة من شأنها أن تستجيب لمؤشر النمو السكاني وتخصيص موازنة مالية تنهض بالبنى التحتية للجامعات العراقية وتشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم ودعم وزارة التعليم العالي وتشكيلاتها بالعمل على وفق خطتها الإصلاحية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع البيان أن "الحاضرين تبادلوا الآراء بشأن بعض الموضوعات المطروحة للنقاش"، مبيناً ان "المجتمعين خلصوا الى الاتفاق على عقد اجتماع لهيئة الرأي في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد الموافق 27 آذار 2022 لعرض ملفات التوسعة والدور التكميلي ونتائج تعيين الأوائل وتشغيل العقود واتخاذ القرار المناسب الذي يلبي متطلبات المصلحة العامة وخدمة المجتمع".

وكان مجلس النواب العراقي استضاف، يوم الأربعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل عبد الصاحب والكادر المتقدم في الوزارة، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده من قبل موظفين وطلبة، كما شهدت استضافة الوزير، مناقشة موضوع توسعة المقاعد الدراسية للدراسات العليا، وإجراء دور ثالث لطلبة المراحل البكالوريوس والدراسات العليا.