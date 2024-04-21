وزير التعليم العالي: أكثر من 1000 طالب أجنبي يدرسون بالعراق خلال هذا العام

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي، يوم الأحد، أن أكثر من 1000 طالب جامعي أجنبي يدرسون في العراق خلال العام الدراسي الحالي.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها المؤتمر السنوي السابع لكلية العلوم السياسية بجامعة النهرين في العاصمة بغداد.

وقال الوزير في كلمته، إن "الوزارة اعتمدت سياسةً ومنهجيةً تهدف إلى تدويل التعليم العالي، وضبط برامجها الأكاديمية مع المتغيرات المعرفة العالمية، وقد نجحت في الإنفتاح على الحواضن العلمية الرصينة في المحافل الدولية، وتمكنت من صياغة فرص التوأمة مع الجامعات العالمية في مختلف البرامج والتخصصات التي حركة التنمية في العراق".

وأشار إلى "برنامج (أدرس في العراق) الذي يتضمن أكثر من 14 ألف مقعد دراسي مقدم من 59 جامعة عراقية لاستقطاب الطلبة الدوليين للتزود من معارف ابناء الرافدين، وجامعات بلاد ما بين النهرين"، مردفا بالقول، إن: 115 طالبا اجنبيا يدرسون في العراق خلال العام الدراسي الحالي.