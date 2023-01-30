وزير التعليم الاتحادي: تبادل الخبرات مع جامعات كوردستان يوفر مناخاً إيجابياً للعمل

شفق نيوز/ أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادي نعيم العبودي، يوم الإثنين، أن تبادل الخبرات بين الجامعات بشكل عام ومع جامعات إقليم كوردستان على وجه الخصوص يوفر مناخا إيجابيا للعمل باتجاه التطوير.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان ضم عددا من مسؤولي جهاز الإشراف وضمان الجودة وأساتذة من الجامعات الشمالية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أكد وزير التعليم على أهمية التكامل بين المؤسسات الجامعية وتحقيق الأهداف العلمية والأكاديمية المتوخاة من مجالات التعليم العالي والبحث العلمي على صعيد خدمة المجتمع وتقديم الخدمات التعليمية كاشفا عن توجه الوزارة إلى العمل باتجاه مشروع المدن الجامعية.

وأضاف أن "تبادل الخبرات بين الجامعات بشكل عام ومع جامعات أقليم كوردستان على وجه الخصوص يوفر مناخا إيجابيا للعمل باتجاه التطوير والاستجابة لمتغيرات سوق العمل العالمية التي تقتضي تحديثا مستمرا في المناهج التخصصية".

ووجه وزير التعليم بتشكيل لجنة وزارية لتنظيم البرامج والتنسيق بشأن الاعتمادات والاعتراف بالجامعات والأنظمة التعلمية ولاسيما ما يتعلق بمسار بولونيا ومتطلباته العلمية والدراسية.

من جهته قدم رئيس جهاز الإشراف وضمان الجودة في وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان محمد حسين أحمد شكره وتقديره لوزير التعليم نعيم العبودي على حرصه لتعزيز بيئة العمل المشترك بين الجامعات وتأطير التفاهم بين المؤسسات الإتحادية ومؤسسات أقليم كوردستان بما يحقق مصلحة الشعب العراقي.