وزير التربية يؤكد لمحاضري ذي قار سعي الحكومة لإيجاد التخصيص المالي لهم بموازنة 2021

شفق نيوز/ قال وزير التربية العراقي، علي حميد، اليوم الأحد، أن محافظة ذي قار ستشهد افتتاح عددا من المدارس خلال الأيام المقبلة فيما أكد ان ملف المحاضرين المجانيين متابع شخصيا من قبل رئيس الوزراء.

وأضاف الدليمي خلال مؤتمر صحفي عقد في قيادة عمليات سومر برفقة محافظ ذي قار المؤقت عبدالغني الاسدي وحضرته وكالة شفق نيوز، أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة ذي قار والاطلاع على كافة احتياجاتها التربوية، لافتا إلى أن "المحافظة ستشهد افتتاح 20 مدرسة خلال الفترة المقبلة".

واشار الى انه بحث مع المحافظ الاسدي كافة المعوقات التي تعاني منها تربية ذي قار وتسهيل أمرها خلال المرحلة القادمة.

وتابع، أنه التقى بوفد من متظاهري المحاضرين المجانيين، مؤكدا أنهم "ساهموا بشكل كبير في سد الشواغر بالمحافظة".

وأوضح، أن "عملية التخصيص المالي لهم تأجلت منذ موازنة 2020 وذلك لعدم اقرارها، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء يولي أهمية بالغة لهذا الأمر، حيث هو على تواصل مع البرلمان واللجنة المالية لغرض ايجاد التخصيص المالي المناسب لهم في موازنة 2021".