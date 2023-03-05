وزير التربية يُعيد العمل بنظام "الاعفاء العام" للدراسة الثانوية

شفق نيوز/ قرر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، إعادة العمل بنظام "الاعفاء العام" في الدراسة الثانوية ابتداءً من العام الدراسي الحالي (2022 – 2023) .

و أعلنت الوزارة في بيان أصدره المكتب الإعلامي اليوم : أن الطالب يعفى بجميع المواد ولا يؤدي الامتحانات النهائية بها على ان تكون أقل درجة لديه في السعي السنوي 75% وان يكون معدله في جميع المواد لا يقل عن 85% وبذلك يستحق الاعفاء العام .

وأكد وزير التربية حرصه على مستقبل الطلبة الدراسي وانه سيبقى راعياً وداعماً لهم في مسيرتهم العلمية .

وكانت هيئة الرأي في وزارة التربية قد قررت في منتصف العام 2022، إعادة العمل بنظامي "الاعفاء الفردي والسعي السنوي" اعتباراً من العام الدراسي 2022 – 2023.