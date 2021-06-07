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وزير التربية يوضح لـ"شفق نيوز" آلية إنهاء العام الدراسي وملف المحاضرين

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-07T14:22:21+0000
وزير التربية يوضح لـ"شفق نيوز" آلية إنهاء العام الدراسي وملف المحاضرين

شفق نيوز/ أوضح وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي، يوم الاثنين، آلية إنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية وإمكانية احتساب درجة نصف السنة والدخول الشامل للصفوف المنتهية، اضافة الى ملف المحاضرين.

وقال الدليمي في مقابلة مع وكالة شفق نيوز، فيما يخص مواضيع تمديد فترة الإمتحانات وإحتساب درجة نصف السنة والدخول الشامل للمراحل المنتهية إنه "بخصوص تمديد فترة الامتحانات فهناك عطل رسمية مثل رأس السنة الهجرية وعيد الربيع وغيرها ستتخلل الإمتحانات وتضعها الوزارة ضمن الإعتبارات وتم وضع جدولها بناء على تلك الإعتبارات".

وأوضح ، أن "ملف المحاضرين تم حسمه بناء على قرار 130 لسنة 2021 الصادر عن رئاسة الوزراء".

وحول الهدف من زيارة الدليمي لمحافظة الانبار، قال "تأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لأعضاء الحكومة الحالية، لتحقيق زيارات ميدانية إلى جميع المحافظات العراقية والإطلاع على الواقع الخدمي الذي تقدمه مؤسسات الدولة".

وبين، "تمت زيارة مديرية تربية الأنبار، وإستمعنا إلى شرح مفصل من المدير العام للتربية وعدد من مديري الأقسام وإطلعنا على الواقع التربوي في المحافظة، وما هي المشاكل التي تواجه أو تعرقل سير العملية التربوية، وإستمعنا إلى المعوقات التي تواجه عمل المديرية، وسنتعاون معاً لمعالجة هذه المشاكل التي تعترض تقدم المؤسسات التعليمية في المحافظة".

وحول ما إذا كان هناك مشروع يهدف لإعادة إعمار المدارس المهدمة في الانبار، أفاد الدليمي، بأن "هناك لجنة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء تتولى إدارة ملف حملة بناء وإعمار المدارس".

وتابع وزير التربية ، أن "هناك مشروعا لإبرام إتفاقية بين العراق والصين لتشييد وبناء ما مجموعه ألف مدرسة ستتوزع على جميع المحافظات، والوزارة ستخصص جزء من ميزانيتها لإعادة تأهيل المدارس التي دُمرت أثناء العمليات العسكرية".

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