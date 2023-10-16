وزير التربية يوجه بإيقاف الدروس والواجبات عبر التطبيقات الالكترونية

شفق نيوز/ وجه وزير التربية العراقية إبراهيم نامس الجبوري يوم الاثنين، بإيقاف إعطاء الدروس والواجبات اليومية عبر مواقع التطبيقات الإلكترونية

وأضاف بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه الايقاف جاء "نظرًا الى ورود العديد من المناشدات التي نقلت معاناة الطلبة وذويهم من تراكم الواجبات الالكترونية بعد انتظام الدوام الحضوري منذ أسابيع، التي تؤدي الى تشتت الطالب الذهني وتكون عبئا على عوائلنا العراقية".

وشدد الوزير وفقا للبيان على "شرح المادة الدراسية للطلبة والتلاميذ حضورياً داخل الصف وخلال ساعات الدوام وإيصال المادة العلمية لهم بأمانة ومهنية، فرسالة التربوي هي مساعدة الطالب على استيعاب المعلومة بصورة صحيحة ومتكاملة".